Серия взрывов произошла в столице Катара

Накануне, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США в регионе. Сообщалось о шестой волне операции «Обещание правды 4», в ходе которой Тегеран ударил более чем по 20 военным базам США, зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве.