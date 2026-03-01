Ричмонд
Серия взрывов произошла в столице Катара

В Дохе второй день подряд слышны взрывы.

Источник: Комсомольская правда

Взрывы вновь прозвучали в столице Катара Дохе. Об этом в субботу, 1 марта, агентство Reuter со ссылкой на очевидца.

«Новая волна взрывов слышна в Дохе второй день подряд», — сообщает агентство.

Накануне, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной» атаки, направленной против Израиля и военных объектов США в регионе. Сообщалось о шестой волне операции «Обещание правды 4», в ходе которой Тегеран ударил более чем по 20 военным базам США, зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве.

Кроме того, как передает телеканал Al Jazeera, сирены воздушной тревоги звучат в Аммане, а также других городах Иордании. Телеканал Al Mayadeen информирует о взрывах в ОАЭ. На этом фоне оба аэропорта Дубая полностью остановили работу.

