Трамп пообещал ответный удар невиданной ранее силы в случае атаки Ирана

Трамп отреагировал на заявление КСИР о планах нанести очень сильный удар.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предупредил о жестком ответе со стороны американских войск на возможной удар со стороны Ирана ударе.

Как сообщил Трамп, «Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде». При этом американский лидер подчеркнул, что Тегерану «лучше этого не делать», поскольку в случае атаки США нанесут «ответный удар невиданной ранее силы».

Накануне КСИР объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. Иранские военные ударили более чем по 20 американским военным базам, зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве.

Все произошло после атак американских и израильских войск. Они, среди прочего, привели к смерти Али Хаменеи, а также двух высокопоставленных военачальников — секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

