Рейс из Дубая после вынужденной посадки в Карачи прилетел в Новосибирск

Рейс S7 5785, который ранее совершил незапланированную посадку на аэродроме в пакистанском городе Карачи, успешно прилетел в Новосибирск.
По данным Flightradar24, перед заходом на посадку самолёт сделал несколько кругов над Барышево, после чего направился в аэропорт Толмачёво. Изначально борт выполнял рейс в Дубай, однако маршрут изменили из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля.
Во время ожидания вылета пассажирам предоставили горячее питание и напитки, сообщили в авиакомпании.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше