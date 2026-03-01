Ричмонд
Рейс из Дубая после вынужденной посадки в Карачи прилетел в Новосибирск

Ранее самолёт S7 5785 изменил маршрут из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Рейс S7 5785, который ранее совершил незапланированную посадку на аэродроме в пакистанском городе Карачи, успешно прилетел в Новосибирск.

По данным Flightradar24, перед заходом на посадку самолёт сделал несколько кругов над Барышево, после чего направился в аэропорт Толмачёво. Изначально борт выполнял рейс в Дубай, однако маршрут изменили из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля.

Во время ожидания вылета пассажирам предоставили горячее питание и напитки, сообщили в авиакомпании.

