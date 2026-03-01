НХЛ отреагировала на 920-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1553 встречи и набрал 1672 очка — 920 голов и 752 результативные передачи. Гол в матче с «Монреалем» был забит во втором периоде при счёте 2:1 в пользу канадского клуба. Очередное достижение ещё на шаг приблизило россиянина к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.