В Омской области житель получил существенные ожоги при пожаре дома

В ожидании пожарных, жители двухквартирного дома в поселке Тевриз сами попытались потушить свое жилище, что едва не закончилось трагедией для одного из них.

Источник: Комсомольская правда

Значительный пожар произошел вчера, 28 февраля, в двухквартирном доме в поселке Тевриз. Жители, ожидая пожарную команду, пытались потушить огонь самостоятельно. Для одного из сельчан это закончилось сильными ожогами.

В омской области продолжают полыхать жилые дома. Едва не закончился трагедией с человеческой жертвой пожар, произошедший минувшей ночью в райцентре Тевриз. Пока по невыясненным причинам в поселке загорелся двухквартирный дом. Полыхали веранда и кровля. Пытаясь спасите имущество, хозяева жилой постройки принимали меры по спасению имущества. Однако, при попытке тушения дома, один из жильцов получил сильные ожоги и в данный момент он получает лечение в местной больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В 2026 году в Омской области из-за непотушенных сигарет уже произошло 14 пожаров.