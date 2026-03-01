В Омской области житель получил существенные ожоги при пожаре дома

В омской области продолжают полыхать жилые дома. Едва не закончился трагедией с человеческой жертвой пожар, произошедший минувшей ночью в райцентре Тевриз. Пока по невыясненным причинам в поселке загорелся двухквартирный дом. Полыхали веранда и кровля. Пытаясь спасите имущество, хозяева жилой постройки принимали меры по спасению имущества. Однако, при попытке тушения дома, один из жильцов получил сильные ожоги и в данный момент он получает лечение в местной больнице.