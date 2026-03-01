Галибаф: Иран готов к любому сценарию и продолжит придерживаться линии Хаменеи

Иран готов к любому сценарию в рамках конфликта с США и Израилем, а также намерен придерживаться линии погибшего верхового лидера Али Хаменеи. Об этом заявил председатель парламента страны Мохаммад Багер Галибаф.
С заявлением политик выступил в воскресенье, 1 марта. Он сообщил, что Тегеран не намерен менять свою политику, несмотря на давление со стороны США. Поэтому страна продолжит придерживаться текущей линии, которую обозначил еще Али Хаменеи.
Кроме того, ВС Ирана намерены и дальше атаковать американские и израильские объекты на Ближнем Востоке. Ультиматумы со стороны Вашингтона ситуацию не изменят.
Тем временем об ударах со стороны Ирана уже высказался президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой ответ. Причем, «невиданной силы». О чем именно идет речь — американский лидер не уточнил.