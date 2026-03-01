Мурлыкающий праздник: в России отмечают День кошек

1 марта в России традиционно празднуют День кошек. Дата выбрана неслучайно — март испокон веков считается «кошачьим» месяцем, он ассоциируется с приходом весны, первым теплом и, конечно, знаменитыми мартовскими котами, чьи серенады будят всех вокруг. В этот день принято баловать своих пушистых питомцев: угощать вкусными лакомствами, радовать новыми игрушками и просто уделять им чуть больше внимания, чем обычно. Ведь кошки живут почти в половине российских семей и по праву считаются полноправными членами дома.