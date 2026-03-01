Трамп посоветовал Ирану не наносить удары, пригрозив ответом «невиданной силы»

Американский лидер Дональд Трамп в субботу, 28 февраля, в социальной сети Truth Social высказался об угрозах Ирана нанести мощнейший удар в ответ на убийство лидера страны Али Хаменеи.
— Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим по ним силой, которой мир еще никогда не видел! — заявил политик.
Ранее КСИР сообщил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны после смерти верховного лидера исламской республики.
Гостелевидение Ирана, в свою очередь, подтвердило, что Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. Вместе с ним скончались четыре члена его семьи — дочь, зять, внук и одна из невесток.
Дональд Трамп утверждает, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
По данным Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали.