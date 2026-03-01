Топ-5 главных новостей в Молдове 1 марта 2026: Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак; 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах, где может случиться трагедия; жителей Молдовы ожидают невообразимые +1

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 1 марта 2026:
1. Жителей Кишинева терроризирут стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».
2. Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.
3. Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидируют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором по покупке дипломных работ.
4. Весна в страну приходит точно по календарю: Жителей Молдовы ожидают невообразимые +13 градусов и солнечный день.
5. Провластный эксперт нашел «рецепт» избавления от российского влияния в Гагаузии: «В регионе нет ни одной церкви Митрополии Бессарабии, нет альтернативы русскому православию».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Не пропусти, расскажи пожилым родным: В Молдове опубликован график выплат пенсий и пособий в марте — как не остаться без денег.
Социальные пособия можно получить на банковскую карту, в банкомате или на почте наличными — по выбору получателя (далее…).
Красота — не только страшная, но и дорогая сила: В Кишиневе на выставку выстроилась очередь, несмотря на то, что билеты — по 50 леев, а парфюм — 10 тысяч.
На Молдэкспо перед 8 марта открылась традиционная выставка достижений индустрии красоты (далее…).
«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.
Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).