Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 1 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 1 марта 2026:

1. Жителей Кишинева терроризирут стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».

2. Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.

3. Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидируют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором по покупке дипломных работ.

4. Весна в страну приходит точно по календарю: Жителей Молдовы ожидают невообразимые +13 градусов и солнечный день.

5. Провластный эксперт нашел «рецепт» избавления от российского влияния в Гагаузии: «В регионе нет ни одной церкви Митрополии Бессарабии, нет альтернативы русскому православию».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Не пропусти, расскажи пожилым родным: В Молдове опубликован график выплат пенсий и пособий в марте — как не остаться без денег.

Социальные пособия можно получить на банковскую карту, в банкомате или на почте наличными — по выбору получателя (далее…).

Красота — не только страшная, но и дорогая сила: В Кишиневе на выставку выстроилась очередь, несмотря на то, что билеты — по 50 леев, а парфюм — 10 тысяч.

На Молдэкспо перед 8 марта открылась традиционная выставка достижений индустрии красоты (далее…).

«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.

Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).