Овечкин забросил две шайбы «Монреалю», но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл

Овечкин забил два гола в равных составах. В первом периоде он сравнял счет — 1:1, а в третьем — сократил отставание до 2:4. Но усилий капитана для победы не хватило и «Кэпиталз» уступили. Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас в этом матче бомбардирскими баллами не отличился.