Овечкин забросил две шайбы «Монреалю», но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл

В чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:6, а на счету Александра Овечкина — дубль.
Овечкин забил два гола в равных составах. В первом периоде он сравнял счет — 1:1, а в третьем — сократил отставание до 2:4. Но усилий капитана для победы не хватило и «Кэпиталз» уступили. Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас в этом матче бомбардирскими баллами не отличился.
Александр Овечкин забил 920-й и 921-й голы в чемпионатах НХЛ, а с учетом плей-офф — 997-й и 998-й. По этому показателю он уступает Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
Что касается дублей, то россиянин забил два и более голов уже 183 раза. Уэйн Гретцки сделал это 189 раз. В этом чемпионате в активе Овечкина 50 (24+26) очков в 62 играх. Алексей Протас за 59 матчей набрал 42 очка (20+22).
«Вашингтон Кэпиталз» на данный момент после 62 матчей набрал 69 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции.
