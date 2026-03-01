Ричмонд
Взрывы прозвучали у центра обслуживания 5-го флота США в столице Бахрейна

В Манаме звучат сирены воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Серия взрывов прозвучала в районе центра обслуживания 5-го американского флота в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Как сообщается, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Официальные ведомства королевства данную информацию пока не комментируют.

Накануне агентство Reuters сообщило о новой волне взрывов в столице Катара Дохе. Они звучат в городе второй день подряд. Как передает телеканал Al Jazeera, сирены воздушной тревоги звучат в городах Иордании, в том числе в столице — Аммане. Телеканал Al Mayadeen информирует о взрывах в ОАЭ. На этом фоне оба аэропорта Дубая полностью остановили работу.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. В рамках шестой волны операции «Обещание правды 4» иранские военные ударили более чем по 20 американским военным базам, а также по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

