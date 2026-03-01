Взрывы прозвучали у центра обслуживания 5-го флота США в столице Бахрейна

Накануне агентство Reuters сообщило о новой волне взрывов в столице Катара Дохе. Они звучат в городе второй день подряд. Как передает телеканал Al Jazeera, сирены воздушной тревоги звучат в городах Иордании, в том числе в столице — Аммане. Телеканал Al Mayadeen информирует о взрывах в ОАЭ. На этом фоне оба аэропорта Дубая полностью остановили работу.