Al Mayadeen сообщило о взрывах в ОАЭ

Взрывы в ОАЭ прогремели утром в субботу, 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Объединенных Арабских Эмиратах снова прозвучали взрывы. Об этом сообщает газета Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

Как следует из заявления, все произошло в субботу, 1 марта. Тогда примерно в 7:32 по московскому времени появились сообщения, что в ОАЭ раздалось несколько взрывов. Причем, какие-либо подробности не уточняются. В частности, не говорится, в каком районе страны все случилось и есть ли какие-то разрушения. Информация о пострадавших также не приводится.

«Слышны звуки взрывов в Дубае», — сказано в сообщении газеты в Telegram-канале.

Тем временем похожая ситуация сложилась в Катаре. Там в субботу, 1 марта, прозвучала серия взрывов. Причем все произошло в столице страны — Дохе. Какой-либо дополнительной информации пока также нет.