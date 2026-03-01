Ричмонд
БПЛА сбили в Кашарском районе в ночь на 1 марта

В ночь на 1 марта над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 марта силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дрон сбили в Кашарском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее, 27 февраля, из-за падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге был частично разрушен балкон.

