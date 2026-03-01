Ричмонд
Сборная Ирана может сняться с ЧМ по футболу из-за атаки США и Израиля

Сборная Ирана по футболу может сняться с чемпионата мира по футболу из-за атаки США и Израиля. Об этом заявил глава футбольной федерации Исламской Республики Махди Тадж, пишет Marca. По его словам, агрессия против Тегерана мешает «с надеждой смотреть» на турнир.

Источник: Life.ru

«Но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», — отметил Тадж.

Ранее власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. В стране объявлен 40-дневный траур. Силовые структуры пообещали отомстить за духовного лидера. Американские СМИ писали, что военные долго ждали появления Хаменеи и советников в резиденции, после чего сбросили на комплекс 30 авиабомб.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

