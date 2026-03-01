Сборная Ирана может сняться с ЧМ по футболу из-за атаки США и Израиля

Сборная Ирана по футболу может сняться с чемпионата мира по футболу из-за атаки США и Израиля. Об этом заявил глава футбольной федерации Исламской Республики Махди Тадж, пишет Marca. По его словам, агрессия против Тегерана мешает «с надеждой смотреть» на турнир.