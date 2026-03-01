На Урале задержан второй лидер экстремистской ОПГ «Махонинские»*

Ранее стало известно о задержании участника ОПГ в Грузии по запросу российских спецслужб. Им оказался 60-летний россиянин Михаил Тимофеев — известный соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который возглавлял кровавую ОПГ «Моисеевские». Банда действовала под прикрытием спортивного клуба «Моисей», от которого и получила свое название. Она контролировала ряд территорий в Хабаровске. В 2011 году Тимофеев был арестован и осуждён за вымогательство на восемь лет. После освобождения из колонии в 2019 году он немедленно покинул Россию не без оснований.