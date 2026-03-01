Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские работодатели неохотно поддерживают своих сотрудниц, находящихся в декрете

Программы дополнительной поддержки омичек, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, существуют только в одной из десяти омских организаций.

Источник: Комсомольская правда

Только в 10% компаний Омска есть собственные программы поддержки сотрудниц в декрете. Такие данные получил портал SuperJob, проведя опрос омских сотрудников кадровых служб.

Программы дополнительной поддержки своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске, не являются прерогативными в организациях Омска. О том, что их компания как-то помогает своим работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, объявил лишь каждый десятый сотрудник кадровой службы. Тем же омичкам, которым повезло работать у заботливого предпринимателя, омские компании практикуют следующие знаки внимания: единовременные выплаты при рождении ребенка, денежные компенсации или подарки, а также оплаты новорожденному полиса добровольного медицинского страхования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Судовой механик в Омске будет ежемесячно получать 200 тысяч рублей и питание.