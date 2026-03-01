Омские работодатели неохотно поддерживают своих сотрудниц, находящихся в декрете

Программы дополнительной поддержки своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске, не являются прерогативными в организациях Омска. О том, что их компания как-то помогает своим работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, объявил лишь каждый десятый сотрудник кадровой службы. Тем же омичкам, которым повезло работать у заботливого предпринимателя, омские компании практикуют следующие знаки внимания: единовременные выплаты при рождении ребенка, денежные компенсации или подарки, а также оплаты новорожденному полиса добровольного медицинского страхования.