Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протесты начались в Иране после смерти Али Хаменеи

Жители Ирана вышли на протесты после гибели лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Tasnim.

Жители Ирана вышли на протесты после гибели лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Tasnim.

На данный момент толпа идет по площади Энгелаб в центр Тегерана. Люди скандируют лозунги «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!». Все они держат в руках флаги Ирана, уточнили в агентстве.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили более 29 рейсов, иностранные — 31 рейс. Около 80 процентов из них приходится на рейсы из России в ОАЭ и обратно.

Ракеты Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в ответ поразили корабль Военно-морских сил США. Боевое вспомогательное судно США MST было серьезно поражено.

Вооруженные силы Ирана также нанесли удар по военной базе США в Бахрейне — там начался пожар. Власти страны подтвердили, что по американскому объекту на их территории был нанесен ракетный удар.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции в Иране. До этого войска Израиля нанесли удары по Тегерану. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
Читать дальше