Протесты начались в Иране после смерти Али Хаменеи

Жители Ирана вышли на протесты после гибели лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Tasnim.
На данный момент толпа идет по площади Энгелаб в центр Тегерана. Люди скандируют лозунги «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!». Все они держат в руках флаги Ирана, уточнили в агентстве.
В связи с ситуацией на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили более 29 рейсов, иностранные — 31 рейс. Около 80 процентов из них приходится на рейсы из России в ОАЭ и обратно.
Ракеты Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в ответ поразили корабль Военно-морских сил США. Боевое вспомогательное судно США MST было серьезно поражено.
Вооруженные силы Ирана также нанесли удар по военной базе США в Бахрейне — там начался пожар. Власти страны подтвердили, что по американскому объекту на их территории был нанесен ракетный удар.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции в Иране. До этого войска Израиля нанесли удары по Тегерану. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».