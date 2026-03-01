Четверть миллиона воронежцев посетили каток на Адмиралтейке за сезон

В воскресенье, 1 марта, у воронежцев есть последний шанс зашнуровать коньки на Адмиралтейской площади. Главная ледовая площадка города завершает свою работу, уступая место весне. Уже с понедельника здесь начнется масштабный демонтаж конструкций и оборудования. Кстати, этот сезон стал по-настоящему рекордным по популярности — за время работы катка его посетили почти 250 тысяч человек. Об этом в официальном телеграм-канале сообщила администрация накануне, 28 февраля.
Несмотря на капризы погоды и строгий регламент посещения, площадка оставалась центром притяжения горожан. Администрация выразила искреннюю благодарность гостям за понимание и терпение, пообещав вернуться с новыми силами в следующем году.
В первый день весны предусмотрено шесть сеансов катания. Первый стартует в 10:00, а последний завершится ровно в 22:00. Традиционно между выходами на лед сохраняются технические перерывы длительностью от 30 до 45 минут — это необходимо для подготовки качественного покрытия перед финальными заездами.