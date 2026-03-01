Овчинский: На проспекте Буденного появится еще один дом по реновации

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа столицы начнется строительство жилого дома в рамках программы реновации. Как сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, согласно изменениям в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), новостройка появится по адресу: проспект Буденного, владение 17Б.
«Площадь участка под застройку не превышает 0,9 гектара. На нем предусмотрено строительство жилья общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Под нежилое использование, в том числе помещения на первом этаже, отведено около 2,5 тысячи квадратных метров. На придомовой территории пройдет благоустройство: здесь появятся детские и спортивные площадки», — цитирует Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
В непосредственной близости находится Измайловский парк. Новостройка расположится в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся образовательные и медицинские учреждения, магазины и другие объекты городской среды. Также на первом этаже здания будут размещены коммерческие помещения и сервисные службы. В шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта и станция Соколиная Гора Московского центрального кольца.
Пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики ранее также сообщила, что в Головинском районе на севере Москвы началось строительство еще одного дома по программе реновации. Этот жилой комплекс площадью почти 30 тысяч квадратных метров возводится по адресу: Смольная улица, земельный участок № 23, и будет включать 270 квартир, из которых восемь предназначены для маломобильных граждан.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации данной программы.