Овчинский: На проспекте Буденного появится еще один дом по реновации

Пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики ранее также сообщила, что в Головинском районе на севере Москвы началось строительство еще одного дома по программе реновации. Этот жилой комплекс площадью почти 30 тысяч квадратных метров возводится по адресу: Смольная улица, земельный участок № 23, и будет включать 270 квартир, из которых восемь предназначены для маломобильных граждан.