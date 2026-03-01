Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом по программе реновации появится на проспекте Буденного

На проспекте Буденного появится еще один дом по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Freepik

«Площадь участка под застройку не превышает 0,9 га. На нем предусмотрено строительство жилья общей площадью 22 тыс. кв. м. Под нежилое использование, в том числе помещения на первом этаже, отведено около 2,5 тыс. кв. м. На придомовой территории пройдет благоустройство: здесь появятся детские и спортивные площадки. В непосредственной близости от новостройки находится Измайловский парк», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

В районе Соколиная Гора возведут жилой дом по программе реновации. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки участка по адресу: проспект Буденного, владение 17б.

Дом появится в районе с развитой инфраструктурой: поблизости находятся образовательные и медицинские учреждения, магазины и парки, остановки наземного транспорта и станция Соколиная Гора Московского центрального кольца. На первом этаже новостройки предусмотрены помещения для коммерческих предприятий и сервисных служб.