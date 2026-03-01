Дом по программе реновации появится на проспекте Буденного

«Площадь участка под застройку не превышает 0,9 га. На нем предусмотрено строительство жилья общей площадью 22 тыс. кв. м. Под нежилое использование, в том числе помещения на первом этаже, отведено около 2,5 тыс. кв. м. На придомовой территории пройдет благоустройство: здесь появятся детские и спортивные площадки. В непосредственной близости от новостройки находится Измайловский парк», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.