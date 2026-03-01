ГАИ обратилась к водителям в Беларуси из-за летних шин с 1 марта

В МВД призывают белорусов во время движения учитывать, что мокрый от растаявшего снега асфальт может быть скользким. Водителям советуют придерживаться сдержанного стиля вождения, избегать резких маневров, опасных обгонов. Также следует принимать во внимание, что на дорогах появляются велосипедисты и любители средств персональной мобильности.