ГАИ обратилась к водителям в Беларуси из-за летних шин с 1 марта. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
В ведомстве обращают внимание, что в стране установилась по-весеннему переменчивая погода. Заморозки в ночное время сменяются оттепелью днем и температурой воздуха по южной части до +15 градусов.
«Несмотря на то, что с 1 марта разрешено передвигаться на летних шинах, Госавтоинспекция рекомендует не торопиться с их заменой», — говорится в сообщении.
Во время осадков или же сырой погоды с минусовой температурой зимние шины смогут гораздо лучше справиться со своими функциями.
В МВД призывают белорусов во время движения учитывать, что мокрый от растаявшего снега асфальт может быть скользким. Водителям советуют придерживаться сдержанного стиля вождения, избегать резких маневров, опасных обгонов. Также следует принимать во внимание, что на дорогах появляются велосипедисты и любители средств персональной мобильности.
Кроме того, весеннее солнце также может стать фактором опасности. Белорусским водителям во избежание ослепления следует держать чистыми стекла транспортных средств. Также необходимо поднимать выше кресла, опускать козырьки, использовать солнечные очки.
«Не забывайте, что мокрое дорожное полотно отражает солнечный свет как зеркало», — предупредили в МВД.
