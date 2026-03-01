В «Сириусе» создали технологии трех препаратов для лечения редких болезней

Ученые Научного центра трансляционной медицины Университета «Сириус» разработали технологии изготовления трех препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Исследователи предложили новые подходы к синтезу и очистке субстанций, которые позволяют значительно снизить себестоимость дорогостоящих лекарств. Технологические схемы упрощены, исключены этапы хроматографической очистки и идентификации примесей. При этом полученные субстанции сразу соответствуют требованиям по чистоте.
Разработчикам удалось устранить зависимость от импортного и дорогого сырья. Методики уже протестированы в лаборатории.
Запуск промышленного производства планирует компания-резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Выпуск препаратов намерены начать до конца 2026 года.