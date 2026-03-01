В «Сириусе» создали технологии трех препаратов для лечения редких болезней

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Исследователи предложили новые подходы к синтезу и очистке субстанций, которые позволяют значительно снизить себестоимость дорогостоящих лекарств. Технологические схемы упрощены, исключены этапы хроматографической очистки и идентификации примесей. При этом полученные субстанции сразу соответствуют требованиям по чистоте.