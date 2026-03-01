Совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера, сформировали в Иране

Иранские власти намерены сформировать совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил председатель парламента.
По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, встреча будет организована 1 марта.
— Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера, — сказал он в эфире телеканала Al Alam.
Тем временем черный «флаг траура» подняли над мечетью Имама Резы в иранском Мешхеде в связи с гибелью верховного лидера исламской республики.
По словам первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера, президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции начнут исполнять обязанности погибшего Али Хаменеи.
КСИР Ирана, в свою очередь, сообщил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны после того, как подтвердились слухи о гибели главы исламской республики.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что уже имеет представление о том, кого хотел бы видеть во главе Ирана после гибели Али Хаменеи.