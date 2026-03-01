Назван гонорар SHAMAN за концерт накануне 8 Марта: сумма удивила

Отмечается, что концерт запланирован на 7 марта. Он пройдет на площадке «Барвиха Luxury Village». Там артист представит две программы — «30 лет на сцене» и «Ты моя». Зал рассчитан более чем на 770 мест, стоимость билетов варьируется от 6 до 20 тысяч рублей.