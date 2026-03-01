Назван гонорар SHAMAN за концерт накануне 8 Марта: сумма удивила

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, может заработать более девяти миллионов рублей на мартовском концерте в Москве. Такое произойдет, если будут проданы все билеты на выступление. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что концерт запланирован на 7 марта. Он пройдет на площадке «Барвиха Luxury Village». Там артист представит две программы — «30 лет на сцене» и «Ты моя». Зал рассчитан более чем на 770 мест, стоимость билетов варьируется от 6 до 20 тысяч рублей.
По данным агентства, за неделю до концерта продано около 88% билетов. В случае полного аншлага выручка от продажи превысит девять миллионов рублей без учета организационных расходов.
Напомним, недавно SHAMAN представил новую песню «За тех». Премьера состоялась в День защитника Отечества. По словам артиста, композиция посвящена памяти павших героев и вдохновлена подвигами российских военных.