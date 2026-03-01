В Севастополе по требованию прокуратуры в домах заменили стекла после атаки ВСУ

По поручению прокурора города Андрея Шевцова была проверена информация о том, что в многоквартирных домах не проводятся восстановительные работы. Проверка началась после обращения жильцов в социальных сетях и СМИ. Граждане сообщили, что в их квартирах не восстановили остекление окон после атаки беспилотников.