В Севастополе по требованию прокуратуры в домах заменили стекла после атаки ВСУ

По поручению прокурора города Андрея Шевцова была проверена информация о том, что в многоквартирных домах не проводятся восстановительные работы. Проверка началась после обращения жильцов в социальных сетях и СМИ. Граждане сообщили, что в их квартирах не восстановили остекление окон после атаки беспилотников.
Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности комиссии по установлению ущерба жилым помещениям и имуществу граждан в результате обстрелов украинских вооруженных формирований и террористических действий в период спецоперации. Прокурор направил главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона.
Под контролем прокуратуры ремонтные работы выполнили за два дня. Была проведена замена стекол в жилых помещениях домов 8 и 8-А по улице Маршала Крылова. Жилищные права граждан восстановлены.