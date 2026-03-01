Володин: информация на вывесках с 1 марта должна быть на русском языке

«Информация на вывесках, указателях, табличках теперь должна быть на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России. Строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы», — сказал Володин.
Также он добавил, что владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей обязаны пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Охрана здоровья
«Сайты, продающие табак и вейпы, смогут блокировать незамедлительно без решения суда. В рекламе энергетиков запрещается обращаться к несовершеннолетним или упоминать информацию о наличии биологически активных добавок. Ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств», — отметил председатель Госдумы.
Кроме того, вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. «Обучение врачей, среднего медперсонала будет проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий», — сказал Володин.