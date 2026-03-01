В Сочи завершился фестиваль Башмета премьерами на стихи Бродского

В Сочи завершился XIX Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета. Гала-концерт прошел на сцене Зимнего театра, за дирижерским пультом стоял сам маэстро.
Директор фестиваля Дмитрий Гринченко на пресс-конференции отметил, что главная задача — оставить след в душе каждого зрителя и вызвать желание возвращаться в концертные залы.
Программу открыла «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке, завершилось выступление «Болеро» Мориса Равеля. Впервые прозвучали романсы Алексея Сюмака на стихи Иосифа Бродского и концертная фантазия для двух скрипок Кузьмы Бодрова на темы «Евгения Онегина» Чайковского. Также исполнили сочинения Чайковского, Россини, Верди, Доницетти, Пуччини.
Вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром выступили итальянский тенор Витторио Григоло, виолончелист Александр Князев, сопрано Елизавета Нарсия, скрипачи Павел Милюков и Елена Таросян.
Фестиваль проходит в Сочи с 2011 года, является членом Европейской ассоциации фестивалей и входит в топ-20 лучших фестивалей мира.