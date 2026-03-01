В Сочи завершился фестиваль Башмета премьерами на стихи Бродского

Программу открыла «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке, завершилось выступление «Болеро» Мориса Равеля. Впервые прозвучали романсы Алексея Сюмака на стихи Иосифа Бродского и концертная фантазия для двух скрипок Кузьмы Бодрова на темы «Евгения Онегина» Чайковского. Также исполнили сочинения Чайковского, Россини, Верди, Доницетти, Пуччини.