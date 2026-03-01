«Вы все равно платите»: россиян предупредили об опасности «троллить» мошенников

Шутки с мошенниками или попытки переиграть их станут опасной затеей. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
В качестве примера специалист привел классическую схему «вангири», когда злоумышленники звонят с международных номеров. После такого звонка они резко сбрасывают вызов, играя таким образом на человеческом любопытстве. Если жертва перезванивает, то попадает на платную линию.
«В этом и заключается главная ловушка: даже если вы понимаете, что говорите с мошенником, и пытаетесь пошутить или потянуть время, вы все равно платите», — отметил эксперт.
Кузьменко также обратил внимание на опасность провокаций или высмеивания мошенника. В таком случае телефонный номер жертвы может попасть в базу так называемого SMS-бомбинга.
Тогда данные регистрируются на десятках сайтов: от соцсетей до служб доставки. В результате телефон просто «взрывается от сотен уведомлений». При этом в некоторых из таких сообщений могут быть вредоносные ссылки.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали устраивать сложные спектакли с десятками участников. Злоумышленники заставляют людей самим звонить по предложенному номеру.