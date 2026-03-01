Ричмонд
В Самарской области восстановили движение по трассе М-5

В Самарской области движение маршрутного и большегрузного транспорта на участке М-5 «Урал» восстановлено, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, ограничения были введены накануне на участке автомобильной дороги км 890 — км 985 М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск из-за метели.

1 марта участок трассы открыт для движения автотранспорта в полном объеме.