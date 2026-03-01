Ричмонд
В Роскачестве рассказали, чем могут обернуться шутки с мошенниками

Россиянам не следует разыгрывать мошенников, так как это может привести к негативным последствиям. Об этом предупредил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, иногда аферисты вынуждают жертву перезвонить — в таком случае человек попадает на платную линию и у него списываются деньги за связь.

— В этом и заключается главная ловушка: даже если вы понимаете, что говорите с мошенником, и пытаетесь пошутить или потянуть время, вы все равно платите. За каждую секунду, — отметил эксперт.

Кузьменко подчеркнул, что некоторые жертвы также сталкиваются с СМС-бомбингом, когда телефон регистрируют на десятках сайтов — от социальных сетей до служб доставки.

— Поэтому ответ здесь однозначный: не вступайте в диалог. Не пытайтесь перехитрить, не подшучивайте, не тратьте время, — цитирует его Lenta.ru.

Злоумышленники придумали новую схему обмана: они добавляют россиян в чаты медучреждений в мессенджерах и под предлогом подтверждения прикрепления к поликлинике похищают личные данные.