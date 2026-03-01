«Горы меня вылечат»: 74-летний Газманов встал на лыжи в Сочи

Народный артист России Олег Газманов 23 февраля дал концерт в Сочи, а затем решил остаться в городе-курорте для катания на лыжах. Об этом музыкант рассказал в своих соцсетях.
По словам 74-летнего артиста, он простудился, но все равно отправился на склоны.
«Надеюсь, горы меня вылечат!» — написал Газманов.
Позже певец поделился видео, на котором катается на лыжах под свою песню «Чем измерить горы».
Ранее в Сочи с концертом побывал Павел Воля. Комик выступил 7 февраля, а за один день успел отдохнуть в отеле, посетить спортзал и бассейн.