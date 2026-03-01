В Красноярском крае начали действовать новые правила продажи алкоголя

С 1 марта в Красноярском крае начали действовать новые правила продажи алкогольной продукции. Для магазинов, которые находятся в многоквартирных домах и дворах, а также заведений на первых этажах время продажи спиртного будет ограничено с 10 утра до 21:00. Ранее купить алкоголь можно было с 08:00 до 23:00.