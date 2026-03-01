Крымское отделение студотрядов вошли в пятерку сильнейших по России

За последние десять лет крымские студенческие отряды стали абсолютными лидерами в Южном федеральном округе. Как рассказал председатель правления регионального отделения Российских студенческих отрядов, член Наблюдательного совета РСО Владимир Кайданский, они вошли в топ-5 сильнейших отделений страны.
Так, лидерский уровень достигнут к 60-летию Крымского областного строительного отряда.
— Для связи поколений мы выстраиваем коммуникации с ветеранами Крымского областного строительного отряда. Это нужно, чтобы сохранять традиции, которые закладывались студотрядами начиная с 60−70-х годов прошлого века, — отметил он.
По словам председателя правления, некоторые истории были прерваны в девяностые и нулевые годы — тогда не было отрядного движения на полуострове. Однако уже с 2004 года оно вновь возродилось.
Сейчас активисты продолжают привлекать в ряды Крымского отделения Российских студенческих отрядов новых участников.