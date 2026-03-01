Ричмонд
В аэропорту Кольцово отменяются рейсы в Дубай

В аэропорту Кольцово отменяют рейсы в Дубай (ОАЭ), следует из данных сайта аэропорта. Несколько авиакомпаний заявили об отмене перелетов, в том числе «Аэрофлот».

Источник: Коммерсантъ

Ранее, из-за обостренной ситуации на Ближнем Востоке самолеты «Уральских авиалиний» по пути в Дубай начали возвращаться обратно, в Россию. Также скорректирует свое расписание авиакомпания «Победа». Сообщается, что воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 марта.

