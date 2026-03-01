В аэропорту Кольцово отменяются рейсы в Дубай

Ранее, из-за обостренной ситуации на Ближнем Востоке самолеты «Уральских авиалиний» по пути в Дубай начали возвращаться обратно, в Россию. Также скорректирует свое расписание авиакомпания «Победа». Сообщается, что воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 марта.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше