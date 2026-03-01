Фон дер Ляйен разнесли за цинизм на фоне ситуации с Ираном: ЕК призывают к ответу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна ответить за свою позицию по Ирану. С таким заявлением выступила спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе. Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети X.
«Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?» — задалась вопросом Альбанезе.
Дипломат подчеркнула, что апелляции к ядерной безопасности при одновременной поддержке шагов, которые ставят под угрозу миллионы людей, нельзя считать проявлением лидерства.
«Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени», — добавила Альбанезе.
Немногим ранее о ситуации на Ближнем Востоке высказалась экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, удары по Ирану стали началом крупного конфликта и могут привести к дальнейшей эскалации. Она также заявила, что действия США напоминают «дешевый блокбастер» и сопровождаются пренебрежением формальными процедурами.