Фон дер Ляйен разнесли за цинизм на фоне ситуации с Ираном: ЕК призывают к ответу

Немногим ранее о ситуации на Ближнем Востоке высказалась экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, удары по Ирану стали началом крупного конфликта и могут привести к дальнейшей эскалации. Она также заявила, что действия США напоминают «дешевый блокбастер» и сопровождаются пренебрежением формальными процедурами.