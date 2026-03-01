У переселенцев из Германии в Омске родилась дочь

За последние 16 лет Омскую область выбрали своим новым домом более 51 тысячи соотечественников, из которых 1,2 тысячи человек вернулись в прошлом году. Об этом рассказали в министерстве труда и социального развития региона.
В одной из таких семей — у семьи Клапштейн, которая вернулась из Германии в рамках программы переселения, отметила радостное событие — в Омске родилась четвертая дочь, которую назвали Анна. По информации минтруда, именно старшие дети — Анастасия и Артур — стали инициаторами возвращения семьи на родину. На выписке из роддома семью поздравили представители министерства и вручили памятные подарки первой омичке в семье Клапштейн.
Добавим, что за все годы действия программы по переселению соотечественников в Омскую область переехало свыше 51 тысячи человек. Участники программы получают широкий спектр поддержки: «подъемные» выплаты, компенсацию расходов на документы и жилье. Также предусмотрены средства на открытие бизнеса в размере 300 тысяч рублей и единовременная помощь в 70 тысяч рублей.