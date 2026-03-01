У переселенцев из Германии в Омске родилась дочь

В одной из таких семей — у семьи Клапштейн, которая вернулась из Германии в рамках программы переселения, отметила радостное событие — в Омске родилась четвертая дочь, которую назвали Анна. По информации минтруда, именно старшие дети — Анастасия и Артур — стали инициаторами возвращения семьи на родину. На выписке из роддома семью поздравили представители министерства и вручили памятные подарки первой омичке в семье Клапштейн.