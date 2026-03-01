Ричмонд
В Волгодонском районе задержали мужчину за незаконную вырубку двух акаций

Житель Цимлянского района ответит за незаконную вырубку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Волгодонском районе полицейские задержали мужчину, который незаконно спилил две белые акации. С заявлением о вырубке обратился сотрудник министерства природных ресурсов. Об этом сообщили в донской полиции.

Выяснилось, что 30-летний житель Цимлянского района приехал в Рябичевское лесничество, взял бензопилу и срезал деревья. Разрешительных документов у него не было. Ущерб государству составил больше 66 тысяч рублей.

Теперь на мужчину завели уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде.

