В Волгодонском районе задержали мужчину за незаконную вырубку двух акаций

В Волгодонском районе полицейские задержали мужчину, который незаконно спилил две белые акации. С заявлением о вырубке обратился сотрудник министерства природных ресурсов. Об этом сообщили в донской полиции.
Выяснилось, что 30-летний житель Цимлянского района приехал в Рябичевское лесничество, взял бензопилу и срезал деревья. Разрешительных документов у него не было. Ущерб государству составил больше 66 тысяч рублей.
Теперь на мужчину завели уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!