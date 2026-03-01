В Самаре отменили рейс в Дубай 1 марта из-за закрытия аэропорта в ОАЭ

Рейс должна была выполнить авиакомпания flydubai. На ее сайте сообщается, что все рейсы в Дубай и из него приостановлены до 15.00 по времени ОАЭ, которое совпадает с самарским временем. Пассажирам, которые забронировали рейсы на ближайшие 72 часа, советуют перебронировать их на другой рейс в течение 10 дней, а перед поездкой в аэропорт проверять статус своего рейса.