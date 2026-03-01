Ричмонд
В Самаре отменили рейс в Дубай 1 марта из-за закрытия аэропорта в ОАЭ

Самарцы не могут улететь в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

В самарском аэропорту Курумоч отменили рейс в Дубай, который должен был вылететь 1 марта в 04.55 по местному времени. Такая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

«Авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства», — сообщала ранее Росавиация.

Рейс должна была выполнить авиакомпания flydubai. На ее сайте сообщается, что все рейсы в Дубай и из него приостановлены до 15.00 по времени ОАЭ, которое совпадает с самарским временем. Пассажирам, которые забронировали рейсы на ближайшие 72 часа, советуют перебронировать их на другой рейс в течение 10 дней, а перед поездкой в аэропорт проверять статус своего рейса.

Также 1 марта отменили самолет, который должен был лететь из Дубая в Самару. В другие города Ближнего Востока, где ситуация сейчас обострилась, рейсы из Курумоча не выполняют. Самолеты в Египет летают по расписанию.

Рейсы в Дубай и из него, запланированные на 2 марта, пока значатся в расписании Курумоча.