Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран подтвердил гибель министра обороны Насирзаде и генерал-лейтенанта Мусави

Иран подтвердил смерть начальника Генерального штаба ВС республики Абдольрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в IRNA.

Иран подтвердил смерть начальника Генерального штаба ВС республики Абдольрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в IRNA.

По данным агентства, среди других погибших — секретарь Совета по обороне Ирана адмирал Али Шамхани, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Глава Ирана Али Хаменеи также погиб в результате удара израильской армии обороны. Премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно тело лидера страны.

До этого представитель МИД страны Эсмаил Багаи утверждал, что Хаменеи и президент находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли США и Израиль по республике.

Иранские власти намерены сформировать совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Али Хаменеи. Первая встреча будет организована 1 марта.

Тем временем черный «флаг траура» подняли над мечетью Имама Резы в иранском Мешхеде в связи с гибелью верховного лидера исламской республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше