Иран подтвердил гибель министра обороны Насирзаде и генерал-лейтенанта Мусави

Иран подтвердил смерть начальника Генерального штаба ВС республики Абдольрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в IRNA.
По данным агентства, среди других погибших — секретарь Совета по обороне Ирана адмирал Али Шамхани, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.
Глава Ирана Али Хаменеи также погиб в результате удара израильской армии обороны. Премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно тело лидера страны.
Иранские власти намерены сформировать совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Али Хаменеи. Первая встреча будет организована 1 марта.
Тем временем черный «флаг траура» подняли над мечетью Имама Резы в иранском Мешхеде в связи с гибелью верховного лидера исламской республики.