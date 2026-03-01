Белоруска продала автомобиль, но прокуратура признала сделку мнимой. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.
В Мозыре женщина, находясь за рулем автомобиля Kia Soгеnto, сбила несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил тяжелые травмы. Предварительное расследование по уголовному делу по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса в отношении белоруски было прекращено по амнистии. Но по иску прокурора суд взыскал в пользу девочки денежную компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей.
Жительница Мозыря решила уйти от ответственности. Через 13 дней после вынесения решения суда, женщина переоформила автомобиль на своего сожителя. Однако проверка прокуратуры показала, что внедорожник продолжал оставаться в пользовании белоруски. Кроме того, в договоре купли-продажи была указана сумма, которая не соответствует реальной стоимости авто.
«Прокуратура расценила сделку как мнимую — совершенную лишь для вида, с целью уклонения от компенсации морального вреда, в связи с чем в суд был направлен иск об установлении факта ничтожности сделки», — уточнили в ведомстве.
Суд требования прокуратуры удовлетворил. Транспортное средство может быть реализовано с целью погашения долга перед пострадавшей девочкой.
