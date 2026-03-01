Белоруска продала автомобиль, но прокуратура признала сделку мнимой

Жительница Мозыря решила уйти от ответственности. Через 13 дней после вынесения решения суда, женщина переоформила автомобиль на своего сожителя. Однако проверка прокуратуры показала, что внедорожник продолжал оставаться в пользовании белоруски. Кроме того, в договоре купли-продажи была указана сумма, которая не соответствует реальной стоимости авто.