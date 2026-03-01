Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Весна в Москве в наступит почти в срок и прогнозируется теплее климатической нормы с незначительным недобором осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Весна в Москве в начале еще будет долго раскачиваться, наступит почти в срок и прогнозируется теплее нормы климата с незначительным недобором осадков. В марте положительное отклонение температуры от нормы составит не более одного-двух градусов — осадков выпадет на 30% меньше», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в апреле и мае среднемесячная температура воздуха прогнозируется на три-четыре градуса выше положенного, количество осадков ожидается с небольшим — около 10−15% — дефицитом.