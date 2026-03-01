Иран вновь наносит удары по объектам США в странах Ближнего Востока

В Дубае вновь работают силы противовоздушной обороны. Кроме того, о новых взрывах сообщают жители Дохи.
В Багдаде, предположительно, подорван мост. В городе также проходят протесты против действий США в регионе, митингующие пытаются прорваться к американскому посольству.
В Naya for Iraq сообщили о новом ударе по Бахрейну. По предварительным данным, атакована американская база, находящаяся на территории страны.
Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что американские объекты на Ближнем Востоке будут атаковаться до тех пор, пока они остаются под контролем США.
Ранее Иран подтвердил гибель начальника Генерального штаба ВС республики генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.
КСИР Ирана также сообщил о начале «самой ожесточенной операции в истории вооруженных сил» страны после того, как подтвердились слухи о гибели главы исламской республики.