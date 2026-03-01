Врач оценил угрозу лихорадки Марбург: к чему может привести вирус с кровью из глаз и десен

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с aif.ru рассказал, какие симптомы характерны для смертельной марбургской геморрагической лихорадки, обнаруженной в Уганде.
Пещеру с зараженными смертельным вирусом летучими мышами нашла команда из проекта «Львы Кьямбуры», которая несколько месяцев наблюдала за местностью. Они выяснили, что место посетили 400 групп туристов, а больных мышей ели разные дикие животные.
Отмечается, что одним из главных симптомов заболевания стало кровотечение из глаз, десен и других частей тела. «Это кровотечения из разных органов. Болезнь чрезвычайно патогенная, называется вирусом с отрицательным РНК-геномом», — пояснил эксперт.
Аграновский уточнил, что это дальний родственник вируса бешенства. Вирус обладает очень высокой степенью летальности.
«Вирус называется Марбург, потому что туда привезли животных из Африки, и в лаборатории случайно заразились люди, которые с ними имели дело. Были смертельные случаи», — уточнил вирусолог.
Среди других симптомов заболевания отмечают боль в мышцах, сильные головные боли, высокую температуру, слабость, сухость во рту и сильный кашель, а также ноющую боль в челюсти. На третий день, как правило, появляются диарея и рвота. Геморрагический синдром, то есть склонность к кровоточивости, проявляется на пятый — седьмой день заболевания.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможность лихорадки Марбург, однако отметила, что распространение в России этого заболевания гарантированно не произойдет.