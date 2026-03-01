В Башкирии произошло крупное ДТП с четырьмя пострадавшими

Накануне, 28 февраля, в Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, столкновение произошло на 14 км дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы между автомобилями Hyundai Solaris и JAС.
В результате аварии пострадали пассажир и водитель из Hyundai Solaris и два пассажира из JAC. Всех пострадавших госпитализировали.
