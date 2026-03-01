В воскресенье в Сочи без водоснабжения остался Центральный район, сообщает пресс-служба администрации города.
Временное пониженное давление или полное отсутствие водоснабжения касается следующих абонентов: ул. Конституции, ул. Юных Ленинцев, ул. Северная, ул. Горького, ул. Роз, ул. Северная ул. Московская, ул. Воровского, ул. Островского, ул. Карла Либнехта, ул. Пластунская, ул. Макаренко, ул. Пригородная, ул. Промышленная, ул. Краснодарская, ул. Шаумяна ул. Поперечная, ул. Голенева ул. Ударная, ул. Дагомысская, ул. Чебрикова, пер. Грузинский, ул. Туапсинская, ул. Невская, пер. Трунова, пер. Промышленный, ул. Волгоградская, ул. Одесская, ул. Параллельная, ул. Титова, ул. Труда, ул. Парковая, пер. Зеленый, ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Чайковского, ул. Цветной бульвар, пер. Рабочий, пер. Хлебозаводской, ул. Цюрупы, ул. Виноградная (от 1 до 15 домов) пер. Гуковский, ул. Новая заря, ул. Подгорная, ул. Егорова, ул. Войкова, ул. Первомайская, ул. Навагинская.
На улице Цветной бульвар на водоводе диаметром 500 мм ведутся аварийно-ремонтные работы. Предварительно, водоснабжение будет восстановлено до 20 часов.
Организован подвоз воды по заявкам потребителей.