Иран подтвердил гибель главы Генштаба Мусави и министра обороны Насирзаде

Информация о гибели высокопоставленных госслужащих появилась в воскресенье, 1 марта. Тогда издание IRNA опубликовало список, в котором числились имена тех, кто погиб в результате конфликта между Ираном, США и Израилем. В перечне числились, в том числе, Мусави и Насирзаде. Помимо них в списке присутствуют командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани.