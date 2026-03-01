Ричмонд
Иран подтвердил гибель главы Генштаба Мусави и министра обороны Насирзаде

В результате атак на Иран также погиб верховный лидер Али Хаменеи.

Иран подтвердил гибель начальника генштаба ВС Абдулрахима Мусави и главы МО Азиза Насирзаде. Сообщение передает государственное агентство IRNA.

Информация о гибели высокопоставленных госслужащих появилась в воскресенье, 1 марта. Тогда издание IRNA опубликовало список, в котором числились имена тех, кто погиб в результате конфликта между Ираном, США и Израилем. В перечне числились, в том числе, Мусави и Насирзаде. Помимо них в списке присутствуют командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани.

Немногим ранее Иран официально подтвердил гибель Верховного лидера Али Хаменеи. Подчеркивалось, что он скончался в результате ракетных ударов. Те случились утром в субботу, 28 февраля.

