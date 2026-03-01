Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Синоптик Тишковец: снег в Москве растает в период с 5 по 10 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Снежный покров в Москве растает в период с 5 по 10 апреля, во второй пятидневке месяца воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5−2 раза в ближайшие две недели.

«Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в первой пентаде потеплеет до плюс 9 — плюс 14 градусов, а во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до плюс 12 — плюс 17. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля — исчезнет», — рассказал Тишковец.