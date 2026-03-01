Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной

За годы самостоятельного участия сборная России закрепила за собой статус одной из сильнейших в мире: в её копилке — свыше 400 паралимпийских наград. В 2016 году сборная России была полностью отстранена от участия в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На Паралимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены вернулись на международную арену, но выступали в нейтральном статусе. На Играх 2024 года в Париже российские паралимпийцы выступали под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР). Во Франции наша сборная завоевала 64 медали, из них 20 золотых.