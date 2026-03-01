Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке

Стоимость нового «Москвича 3», по оценке компании, начинается от 1,59 миллиона рублей в базовой комплектации. Следом за ним, вплотную подойдя к отметке в два миллиона рублей, идет Haval Jolion, цена которого составляет от 1,99 миллиона рублей.