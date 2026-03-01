Собянин: Три года назад была запущена Большая кольцевая линия

Например, из района Нагатинский Затон до Текстильщиков теперь можно доехать за 5 минут и без пересадок вместо часа с двумя пересадками. А от «Печатников» до «Каширской» — 10 минут по прямой вместо 35 минут с пересадкой. От станции Гражданская МЦД-2 до Лефортово можно добраться всего за полчаса, ранее же такого маршрута не существовало. Появились связи между соседними районами: к примеру, от «Авиамоторной» до «Электрозаводской» путь теперь занимает всего 7 минут.