Собянин: Три года назад была запущена Большая кольцевая линия

«Самое протяжeнное в мире метрокольцо построили в рекордные сроки — всего за 10 лет. БКЛ связала 34 района города, в том числе пришла туда, где метро не было. Появились десятки новых маршрутов и пересадок, которые полностью изменили поездки по городу. Кольцо создало новые транспортные связи, соединив все радиальные линии метро, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо. Благодаря запуску БКЛ на других линиях стало свободнее до 23%. Жители начали экономить на дороге до 45 минут в день», — написал мэр.
Например, из района Нагатинский Затон до Текстильщиков теперь можно доехать за 5 минут и без пересадок вместо часа с двумя пересадками. А от «Печатников» до «Каширской» — 10 минут по прямой вместо 35 минут с пересадкой. От станции Гражданская МЦД-2 до Лефортово можно добраться всего за полчаса, ранее же такого маршрута не существовало. Появились связи между соседними районами: к примеру, от «Авиамоторной» до «Электрозаводской» путь теперь занимает всего 7 минут.
Сегодня это одна из самых востребованных линий в столичном метрополитене. В рабочий день по ней совершается свыше 1,6 млн поездок.
«БКЛ — результат огромного труда разных специалистов. Это прорывной проект с точки зрения как отечественного метростроения, так и архитектуры. Здесь внедрялись нестандартные технологии и методы, которые теперь применяются при проектировании и строительстве новых линий», — подчеркнул Сергей Собянин.